Под Богдановичем задержали рецидивистов-браконьеров с тушей косули

Публикации за 04.01.17

Накануне сотрудники полиции под Богдановичем задержали двух браконьеров, в багажнике автомобиля у них обнаружили тушу косули. Ранее судимым мужчинам грозит штраф до 200 тысяч рублей и арест до полугода.

«Накануне в полночь, следуя по дороге государственного заказника, инспекторы ДПС услышали выстрелы. Вскоре ими был замечен автомобиль ВАЗ. Полицейские двинулись за ним. Заметив служебную машину, нарушители попытались скрыться, затеряться во дворах села Бараба. Но стражи порядка настигли предполагаемых браконьеров. В ходе осмотра в багажнике автомобиля полицейские совместно с государственными инспекторами обнаружили разделанную тушу косули и нигде не зарегистрированное огнестрельное оружие», – сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Нарушителями оказались ранее судимые приятели – нигде не работающий житель села Барабы, 1988 года рождения, и житель Богдановича, 1984 года рождения. В присутствии понятых оружие было изъято. Фрагменты туши незаконно добытой косули направлены на биологическую экспертизу.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 258 Уголовного Кодекса Российской Федерации, санкция которой предусматривает от 200 тыс. руб. штрафа до полугода ареста.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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