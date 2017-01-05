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Екатеринбург

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Публикации за 05.01.17

На Средний Урал снова пришли 40-градусные морозы

На Средний Урал снова пришли 40-градусные морозы

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По сообщению уральских метеорологов, с 5 по 7 января на севере региона прогнозируется аномально холодная погода. Местами ночью ожидается сильный мороз до 40 градусов ниже нуля.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, низкие температуры могут стать причиной сбоев в работе коммунальных служб, всех видов транспорта, в энергохозяйстве. Чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций, муниципалитетам рекомендовано предпринять комплекс превентивных мер и усилить контроль за оперативной обстановкой на своих территориях.

В период морозов МЧС работает в режиме повышенной готовности. На автодорогах в случаях ЧС будут развернуты мобильные пункты обогрева. Для автомобилистов продолжает действовать горячая линия – (343) 371-45-50. По этому телефону можно получить помощь в случае возникновения непредвиденных и аварийных ситуаций на дорогах.

Жителям Свердловской области спасатели рекомендуют в сильный мороз не выходить на улицу без необходимости, тепло одеваться и быть аккуратными при использовании печей и бытовых обогревателей.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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