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Публикации за 05.01.17

В Нижнем Тагиле в ДТП с участием маршрутки пострадали четыре человека (ФОТО)

В Нижнем Тагиле в ДТП с участием маршрутки пострадали четыре человека (ФОТО)

В Нижнем Тагиле выехавший на встречку автомобилист спровоцировал массовое ДТП с участием грузовика и пассажирской «газели». В аварии пострадало четыре человека.

Новый День: В Нижнем Тагиле в ДТП с участием маршрутки пострадали четыре человека (ФОТО)

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области, машины столкнулись около 8 часов утра напротив дома по Восточному шоссе. Водитель автомобиля ВАЗ-21140 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилями «Шкода», грузовым ГАЗ и пассажирским автобусом «ГАЗ-322132», двигавшемся по маршруту № 50 «Вокзал – Универсам».

Новый День: В Нижнем Тагиле в ДТП с участием маршрутки пострадали четыре человека (ФОТО)

В результате аварии травмы получили пассажир и водитель отечественной легковушки, а также два человека, находившихся в маршрутке. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение.

Новый День: В Нижнем Тагиле в ДТП с участием маршрутки пострадали четыре человека (ФОТО)

Нижний Тагил, Служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 05.01.17

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