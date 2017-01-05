Вертолет МЧС эвакуировал шестерых манси в больницу Краснотурьинска

Публикации за 05.01.17

Уральские спасатели совершили вылет на север Свердловской области, чтобы переправить шестерых заболевших жителей поселка Ушма Ивдельского района в больницу Краснотурьинска для госпитализации. Доставить людей на снегоходах оказалось невозможным из-за экстремальных морозов.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе регионального управления МЧС, сегодня вертолетом Ми-8 была проведена санитарная эвакуация шести жителей Ушмы, принадлежащих к малочисленным народам манси. Четверо из заболевших – дети. Они были доставлены в Краснотурьинскую районную больницу для стационарного лечения. В ходе полета на борту больных сопровождали специалисты Территориального центра медицины катастроф Свердловской области.

«В связи с низкой температурой -35 градусов на севере Свердловской области, госпитализация людей на снегоходах была невозможна, автотранспортное сообщение с поселком Ушма отсутствует. Поэтому было принято решение о транспортировке больных в медицинское учреждение с помощью авиации МЧС России. Протяженность авиаперелета Екатеринбург – поселок Ушма – Краснотурьинск составила 738 км», – добавили в ведомстве.

Полет прошел без происшествий, больные манси были переданы медикам.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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