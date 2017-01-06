«Автомобилист» проиграл «Торпедо» перед мишкопадом

Публикации за 06.01.17

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл второй матч подряд в новом году. На сей раз соперникам екатеринбуржцев были нижегородские хоккеисты из «Торпедо», которые оказались сильнее хозяев льда в серии послематчевых бросков, изрядно подпортив болельщикам настроение перед традиционным мишкопадом.

Как передает корреспондент NDNews.ru, с первого периода гости арены «Уралец» выглядели более спокойными и уверенными, чем представители «Автомобилиста». Последние много ошибались, часто – и это было на протяжении всей игры – промахивались по шайбе, давали неточные пасы, не успевали угнаться за противником. Ситуация, казалось, исправилась во второй двадцатиминутке – «шоферы» начали давить противника в его же зоне, но шайба как назло не летела в ворота. В этом отрезке игры удачливее оказались хоккеисты «Торпедо» – благодаря ошибке Никиты Щитова форварды нижегородцев убежали вперед, вратарь хозяев Владимир Сохатский, который «тащил» всю игру, на сей раз ничего не смог сделать. Третий период показал, что удача все еще не на стороне хозяев льда – все те же промахи, неточные пасы, ненужные удаления. Лишь за пять минут до конца основного времени все тот же Щитов после передачи капитана «Авто» Алексея Михнова смог забросить шайбу в ворота «Торпедо».

Игра протяженностью пять минут в формате «три на три» в овертайме победителя не выявила. Были назначены послематчевые буллиты. В «Торпедо» перед ними поменяли вратаря – изрядно уставший за основное и дополнительное время Михаил Бирюков отправился на скамейку, вместо него вышел свежий голкипер. Возможно, именно это обстоятельство было решающим – Сохатский не смог вытащить ни одной шайбы, а его партнерам по команде не удалось, в свою очередь, пробить вратаря соперника.

Итоговый счет – 1:2 – изрядно подпортил настроение болельщикам, которых сегодня просили принять участие в традиционной рождественской акции клуба «Мишкопад», когда на лед после окончания матча бросают мягкие игрушки для воспитанников детских домов. Точное число медвежат и других плюшевых зверей подсчитают позднее.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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