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Екатеринбург

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Публикации за 06.01.17

«Алеппо наш!», – свердловские зэки выступили с новогодним посланием (ФОТО)

«Алеппо наш!», – свердловские зэки выступили с новогодним посланием (ФОТО)

В свердловских колониях продолжают проходить конкурсы на лучшие ледовые и снежные скульптуры, сделанные заключенными. Контингент из Нижнего Тагила вдохновился, например, ратными подвигами российских военных в Сирии, а также достижениями уральских танкостроителей.

Новый День: ''Алеппо наш!'', – свердловские зэки выступили с новогодним посланием (ФОТО)

Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области в исправительной колонии №12 в Нижнем Тагиле прошёл конкурс на лучшее новогоднее оформление отрядов. «Удивили в этом году скульпторы, которые из снега действительно сотворили чудо, благо в этом году материала для них было более чем достаточно», – отметили в пресс-службе ведомства.

Новый День: ''Алеппо наш!'', – свердловские зэки выступили с новогодним посланием (ФОТО)

Так, одна из групп заключенных изготовила снежный храм с синими куполами, другая – танк в натуральную величину, а третья – стелу с надписью «Алеппо наш!».

Новый День: ''Алеппо наш!'', – свердловские зэки выступили с новогодним посланием (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.01.17

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