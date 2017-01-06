«Алеппо наш!», – свердловские зэки выступили с новогодним посланием (ФОТО)

Публикации за 06.01.17

В свердловских колониях продолжают проходить конкурсы на лучшие ледовые и снежные скульптуры, сделанные заключенными. Контингент из Нижнего Тагила вдохновился, например, ратными подвигами российских военных в Сирии, а также достижениями уральских танкостроителей.

Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области в исправительной колонии №12 в Нижнем Тагиле прошёл конкурс на лучшее новогоднее оформление отрядов. «Удивили в этом году скульпторы, которые из снега действительно сотворили чудо, благо в этом году материала для них было более чем достаточно», – отметили в пресс-службе ведомства.

Так, одна из групп заключенных изготовила снежный храм с синими куполами, другая – танк в натуральную величину, а третья – стелу с надписью «Алеппо наш!».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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