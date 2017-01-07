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Публикации за 07.01.17

В Асбесте на пожаре погибли два человека (ФОТО)

В Асбесте на пожаре погибли два человека (ФОТО)

В Асбесте накануне поздно вечером сгорел частный дом. В пожаре погибли руководитель местного ансамбля танца и ее муж.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, около 8 часов вечера 6 января загорелся частный дом на улице Литейщиков. На площади 108 кв.м повреждена кровля, чердачное перекрытие частного жилого дома, сгорели баня и надворные постройки. С огнём боролись 13 спасателей и две машины, локализовать огонь удалось за двадцать минут. К сожалению, в огне погибли люди.

По информации «Народного телевидения Асбеста», погибла руководитель ансамбля эстрадного танца «Визит» Малышева Елена Александровна и ее супруг. «Елена Александровна больше 35 лет проработала педагогом, в 2008 году стала победителем городского конкурса профессионального мастерства «Педагог года 2008», имела множество благодарностей и грамот за свой труд. Все, кто знал этого замечательного человека, помяните добрым словом… Скорбим…», – сообщает портал.

Новый День: В Асбесте на пожаре погибли два человека (ФОТО)

Асбест, служба информации

Асбест. Другие новости 06.01.17

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