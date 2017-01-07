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Екатеринбург

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Публикации за 07.01.17

На Серовском тракте в ДТП погибла женщина, пять человек попали в больницу (ФОТО)

На Серовском тракте в ДТП погибла женщина, пять человек попали в больницу (ФОТО)

В ДТП неподалёку от Серова водитель иномарки вылетел на встречку. Его пассажирка погибла, ещё пять человек, в том числе ребёнок, попали в больницу с травмами.

Новый День: На Серовском тракте в ДТП погибла женщина, пять человек попали в больницу (ФОТО)

Жуткая авария произошла накануне днём на 96 км дороги Серов-Екатеринбург. Водитель автомобиля «Форд-Фокус», мужчина 1960 года рождения со стажем вождения 17 лет, вылетел на встречную полосу. По предварительной информации, при выборе скорости он не учёл дорожные и метеорологические условия, судя по фотографиям, предоставленными ГИБДД, трассу занесло снегом, образовалась колея. На встречке иномарка столкнулась с «Шевроле – Круз».

Новый День: На Серовском тракте в ДТП погибла женщина, пять человек попали в больницу (ФОТО)

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, в результате аварии погибла пассажирка «Фокуса». Водитель этой машины, ещё одна пассажирка и пятилетний мальчик, находившийся на заднем сидении без детского удерживающего устройства, получили травмы. В частности, ребёнок получил ушиб грудной клетки, тупую травму живота и сотрясение мозга. Водитель и пассажирка второй машины также травмировались. Всех пострадавших доставили в больницу.

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 07.01.17

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