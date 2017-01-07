«Бесноватые сталинисты», неуемные депутаты и Ройзман с «пятой колонной», – в праздничные каникулы политику заменили информационные вбросы

Публикации за 07.01.17

Вчера вечером в Facebook стали репостить новость екатеринбургского «Интерфакса» о запрете в городе пропаганды сталинизма. У любого здравомыслящего человека она должна была вызвать как минимум скепсис, тем не менее, российские пользователи соцсети бурно отреагировали на известие, активно комментируя его и делая репосты. NDNews.ru разобрал сообщение, чтобы напомнить, как делаются информационные вбросы.

Пост, о котором пойдет речь, появился на странице некоего активиста из Ставрополья Михаила Шевцова. Мужчина оказался представителем АНО «Региональный центр «Каскад» в Буденновске – организация, если верить местному «АиФ» была создана «под крылом» МВД, а сам Шевцов бывшим сотрудником угрозыска. Это важная деталь, которая должна свидетельствовать о том, что человек вряд ли невнимателен к мелочам и к несостыковкам. Тем не менее, таких в посте Шевцова – а именно он стал первым – было множество.

Итак, в якобы публикации екатеринбургской редакции «Интерфакса» рассказывается о заседании заксо, на котором было принято решение о введении ответственности за пропаганду сталинизма в Екатеринбурге. Уже сама по себе формулировка должна вызвать вопросы. К тому же, 6 января заседания заксобрания состояться не могло – депутаты, как и большинство россиян, сейчас на каникулах, первое заседание намечено на середину февраля. Не говоря уже о том, что ответственность (опять же не сказано какая – уголовная или административная?) вряд ли может быть введена на территории одного муниципального образования.

Словом, даже не заходя в ленту «Интерфакса» можно понять, что новость – фейк. При этом фейк не безобидный, сделанный «по фану», а преследующий определенную цель. Вероятно – ударить по мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману и возбудить коммунистов. О первом говорит «комментарий градоначальника» с использованием таких фраз как «бесноватые сталинисты» или «кровавый вождь». Конечно, екатеринбургский мэр не отличается особенным тактом – даже в комментариях в СМИ или постах в Facebook он нередко прибегает к разного рода негативно окрашенным фразам, вплоть до оскорблений. Но именно здесь, рядом с перечислением сторонников якобы принятого «законопроекта» это имело особенное значение – к Ройзману, который поддерживает законопроект, «присоединились» другие сторонники, в числе которых сотрудники американского консульства, вдова первого президента России Наина Ельцина, активисты и журналисты. Одним словом, те, кого принято называть «пятой колонной». Эту группу противопоставили коммунистам, которых в зал заседаний не пустили охранники дипломатов из США (к этому моменту никого уже не смущает очевидная фантасмагоричность описанного в «новости»), и всем, кто испытывает ностальгию по СССР. А это огромный сегмент юзеров в Facebook, «ВКонтакте» (пост-провокация появился и там) и других соцсетей.

Конечно, среди комментировавших публикацию Шевцова, нашлось множество тех, кто усомнился в ее правдивости – в основном, людей смущало, что депутаты вышли на работу в каникулы. Но многие пользователи, не разбирающиеся в политическом устройстве Екатеринбурга и Свердловской области (пост, напомним, был сделан пользователем из Ставрополья) не придали значения мелочам, описанным выше, приняв фейк за чистую монету. Будь это опубликовано юзером с Урала, вероятно, пост бы не разошелся так – отреагировали бы журналисты, да и сам «автор» комментария.

Кстати, нечто подобное было уже в конце прошлого года и объектом предновогоднего вброса стали представители КПРФ. Портал Е1, ссылаясь на слова главы свердловского обкома Александра Ивачева, опубликовал текст о том, что коммунисты создают группу в поддержку строительства Храма-на-Воде. «Что до коммунизма, то он православию не помеха. Как говорит наш нынешний вождь Зюганов: Иисус Христос – первый коммунист на планете Земля! Нашему городу только лучше будет, если возведут чудо-храм в акватории пруда. Вся Россия будет ездить к нам, туризм с колен поднимем», – говорил «Ивачев» в интервью порталу. Правда, спустя пару часов сам Ивачев заявил, что ничего подобного не говорил – журналисты, по всей видимости, общались с обладателем фейкового аккаунта-клона. В итоге фейк не разошелся – кроме пары информационных сообщений о поддержке коммунистами строительства храма на радио «Эхо Москвы в Екатеринбурге».

Екатеринбург, Елена Сычева

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