В храмах Екатеринбурга Рождество встретили 32 тысячи прихожан (ФОТО)

Публикации за 07.01.17

В Рождественскую ночь в храмах Екатеринбурга побывало 32 тысячи прихожан. Торжественные службы прошли в 50 храмах. Праздничные мероприятия продлятся нескольколько дней.

«7 января 2017 года, в день празднования Рождества Христова, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. За богослужением было прочитано Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, после чего обратился к молящимся с архипастырским словом и поздравил жителей Екатеринбурга с этим светлым праздником», – сообщается на сайте екатеринбургской епархии.

По подсчетам администрации города, в служениях, которые прошли в 50 храмах, приняли участие 32 тысячи человек. Сегодня в 17-00 состоялось Всенощное бдение, завтра в это же время пройдёт общегородская Рождественская вечерня.

Добавим, по словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, все церковные мероприятия прошли без происшествий.

Фото: Екатеринбургская Епархия

Екатеринбург, служба информации

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