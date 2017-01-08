Житель Североуральска в Рождество ограбил беременную девушку, отобрав у нее сумку с продуктами

Публикации за 08.01.17

Полицейские в Североуральске задержали мужчину, ограбившего на Рождество беременную женщину.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, вчера в 23:40 в дежурную часть полиции Североуральска поступила информация от местной жительницы, проживающей в поселке Третий Северный. Она рассказала, что возле дома №11 на улице Клубной неизвестный с применением насилия похитил у ее дочери пакет с продуктами. Жертвой грабителя стала девушка 1994 года рождения, находящаяся на последнем сроке беременности.

«Стражи порядка установили, что злоумышленник схватил потерпевшую сзади за шею и потребовал у нее деньги. Та ответила, что наличности у нее нет и что грабитель может забрать все, что хочет, только бы оставил ее в покое. Преступник вырвал из ее рук пакет с продуктами и скрылся, причинив ущерб на общую сумму 500 рублей», – отмечают в ведомстве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий грабитель был задержан, им оказался 35-летний местный житель. «Его задержали в съемной квартире, продукты питания находились при нем. Что заставило работающего мужчину, не имевшего ранее проблем с законом, пойти на преступление, полиция установит в ходе следствия. Возбуждено уголовное дело», – заключают силовики.

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