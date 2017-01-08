Публикации за 08.01.17

На Урале инспекторы ДПС в -38 спасли водителя иномарки, у которого в дороге разорвало колесо. Автолюбитель сам не смог его поменять, так как замерзли болты.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в субботу вечером на 7-м километре трассы Ивдель – ХМАО наряд ДПС остановил Chevrolet Cruze под управлением 55-летнего водителя, который в -38 градусов Цельсия вместе с женой ехал домой из Екатеринбурга в поселок Пионерский. У легковушки было спущено колесо. Инспекторы поинтересовались, что случилось с автомобилем. Мужчина пояснил, что колесо пробило, но он не сумел его поменять, так как из-за холода болты примёрзли, – рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Сотрудники ГИБДД, посадив водителя и его жену в патрульный автомобиль, доехали до ближайшего кафе и взяли чайник с кипятком, после чего приехали обратно, отогрели «железо» и сняли колесо, а затем отвезли его в шиномонтаж. Во время ремонта инспекторы ДПС напоили горячим чаем автолюбителя и его жену, а затем помогли поставить колесо на место. После этого водитель смог продолжить дорогу.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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