На уральской трассе в облаке снега сбили насмерть автоледи возле сломавшейся машины

Публикации за 08.01.17

В Свердловской области в результате ДТП погибла девушка – водитель.

Как передает корреспондент NDNews.ru, авария произошла сегодня около 13.00. Водитель «Лада Калина», девушка 1995 года рождения, ехала со стороны Талицы в направлении Тугулыма, по дороге ее машина сломалась и автоледи вынужденно остановилась. Следом ехали две машины – ВАЗ-2114 и «Тойота». Водитель иномарки из-за снежной шуги вовремя не увидел стоящий на проезжей части автомобиль и врезался в него. «В результате данного наезда автомобиль «Лада Калина» отбросило на девушку, которая от полученных травм скончалась на месте ДТП», – говорят в областном управлении Госавтоинспекции.

Сотрудниками ГИБДД, прибывшими на место, было установлено, что автоледи в нарушение требований ПДД не обозначила транспортное средство ни включенной аварийной сигнализацией, ни выставила знак аварийной остановки. Более того, девушка находилась непосредственно на проезжей части. В настоящее время все обстоятельства ДТП продолжают выясняться.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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