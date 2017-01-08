Публикации за 08.01.17

В Екатеринбурге психически больной школьник избил до полусмерти свою мать. Женщину госпитализировали, врачам пришлось удалить ей селезенку.

Как передает корреспондент NDNews.ru, домашний конфликт произошел еще 2 января, однако об этом стало известно только сейчас. В Екатеринбурге на улице Таёжной 13-летний школьник избил свою мать. Медики зафиксировали у 53-летней женщины тупую травму живота, разрыв селезенки, перелом двух ребер, а также обильную кровопотерю. Несколько дней она пробыла дома и только 7 января в дежурную часть отдела полиции № 10 от медиков скорой помощи поступила информация о доставленной в 23-ю больницу пострадавшей.

Сотрудники полиции в ходе проверки установили, что травмы женщине нанес ее сын 2003 года рождения, состоящий на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, а также у психиатра. Об этом нашему агентству сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. Женщина боялась сначала куда-либо обращаться по поводу домашнего конфликта, опасаясь ответственности для сына, но в итоге была вынуждена позвонить врачам. Сейчас школьник доставлен в одну из психиатрических больниц Екатеринбурга. Материал по инциденту направлен в СУ СКР по Свердловской области для принятия процессуального решения.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 08.01.17

На уральской трассе в облаке снега сбили насмерть автоледи возле сломавшейся машины. / На Урале инспекторы ДПС в -38 спасли водителя иномарки, у которого в дороге разорвало колесо. / Этап кубка мира по биатлону перенесли из Тюмени в финский Контиолахти. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»