Под Невьянском в -33 автомобилисты спасли пассажиров сломавшегося автобуса

Публикации за 09.01.17

В Свердловской области отмечен очередной случай спасения людей на скованной морозами загородной трассе.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на этот раз инцидент произошел между Невьянском и Нижним Тагилом. Следовавший из Екатеринбурга в Верхотурье рейсовый автобус неожиданно сломался на магистрали. Экипажей ДПС поблизости не оказалось, поэтому помощь пассажирам оказали случайные автомобилисты. По словам очевидца, обратившегося в редакцию нашего агентства, водители начали останавливаться возле автобуса, предлагая подвезти людей до ближайших населенных пунктов или даже до пункта назначения.

«В этот момент на улице температура воздуха опустилась до -33 градусов Цельсия. Среди пассажиров были молодые женщины с детьми. Их спасали в первую очередь. Остановились возле автобуса несколько машин. Пассажиров оказалось около четырех десятков. Потом остановился другой автобус и забрал оставшихся», – отметил автомобилист.

Добавим, что в связи с сильными холодами на уральских магистралях в очередной раз работают в усиленном режиме «спасательные» экипажи ДПС, которые взяли на себя функцию поиска замерзших авто и отогрева их владельцев. По словам сотрудников ГИБДД, именно с наступлением минусовых температур возникают проблемы с техникой, замерзают и отказывают агрегаты и механизмы. Может также разрядиться аккумулятор и возникнуть неполадки с электрической проводкой автомобиля. Поэтому всем экипажам предписано выручать автолюбителей, чья машина заглохла или дала сбой, а также постоянно объезжать свои маршруты, чтобы помощь была оказана своевременно. Инспекторы будут действовать по обстоятельствам. Так, пострадавшего от морозов могут отвезти в ближайшее кафе и организовывать транспортировку неисправного транспортного средства.

Подобный случай произошел в минувшие выходные, когда на 7-м километре трассы Ивдель – ХМАО наряд ДПС остановил Chevrolet Cruze под управлением 55-летнего водителя, который в -38 градусов Цельсия вместе с женой ехал домой из Екатеринбурга в поселок Пионерский. У машины оказалось пробито колесо. Автолюбитель сам не смог его поменять, так как замерзли болты. Гаишники съездили за кипятком, отогрели «железо» и сняли колесо, а затем отвезли его в шиномонтаж.

С учетом неблагоприятных погодных условий в Госавтоинспекции рекомендуют водителям воздержаться в ближайшие дни от поездок на личном транспорте, а если поездка неизбежна – быть внимательными, не нарушать ПДД, избегать опасных маневров, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию, сообщили сегодня в пресс-группе областного управления ГИБДД. В случае вынужденных дальних поездок автомобилистам необходимо иметь при себе запас бензина, теплые вещи и мобильную связь. В экстренных случаях стоит обращаться с сообщением места и причины аварии по номеру «112» или в полицию на «02».

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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