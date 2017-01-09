В Екатеринбурге собирают деньги на развитие хосписа имени доктора Лизы

Публикации за 09.01.17

В Екатеринбурге собирают деньги на развитие отделения паллиативной помощи, которое открылось прошлым летом. Средства нужны на то, чтобы обеспечить пациентов хосписа нормальным питанием, а также обустроить еще один пустующий пока этаж отделения, где можно будет разместить еще два десятка человек.

Сбор средств был объявлен в конце декабря на сайте фонда «Нужна помощь». На развитие екатеринбургского хосписа требуется больше 11,5 млн рублей. В настоящее время жертвователи собрали больше 720 тысяч рублей. Согласно сопроводительному материалу, пациентам отделения паллиативной помощи в день на питание выделяется 67 рублей, что недостаточно. Кроме того, деньги нужны на то, чтобы докупить оборудование и обустроить третий этаж хосписа. После ремонта там можно будет организовать еще 22 места для неизлечимо больных людей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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