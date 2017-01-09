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Екатеринбург

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Публикации за 09.01.17

Прокуратура заставила мэрию Ивделя уволить сотрудника без образования

Прокуратура заставила мэрию Ивделя уволить сотрудника без образования

В Ивделе по требованию прокуратуры расторгнут трудовой договор с муниципальным служащим, принятым на работу без подтверждения квалификации.

При плановой проверке надзорного ведомства администрации Ивдельского городского округа выяснилось, что специалист первой категории управления образования на момент принятия на должность муниципальной службы не соответствовал предъявляемым квалификационным требованиям. У сотрудника отсутствовало среднее профессиональное образование, а также не было необходимого стажа муниципальной службы (не менее 3 лет), сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ивдельская прокуратура направила иск в городской суд с требованием расторгнуть трудовой договор с муниципальным служащим, не соответствующим квалификационным требованиям. Суд удовлетворил заявление и постановил уволить сотрудника управления образования. Судебное решение в законную силу не вступило.

Ивдель, служба информации РИА «Новый День»

Ивдель. Другие новости 09.01.17

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