За новогодние каникулы свердловские гаишники поймали более 350 пьяных водителей

Публикации за 09.01.17

В ГИБДД по Свердловской области подвели итоги новогодних каникул. В праздники на дорогах области погибло 6 человек, более полусотни травмированы. А на пренебрежении ПДД попались более 27 тысяч нарушителей – как водители, так и пешеходы.

Печальную статистику сегодня привели в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области: за 8 дней этого года на дорогах области случилось 35 ДТП, в которых погибли 6 человек и 53 человека получили травмы, среди пострадавших пятеро дети. Год назад ситуация была схожей: 31 ДТП, 8 погибших и 48 пострадавших.

Гаишники на дорогах области зафиксировали 27 тысяч нарушений. На пьяной езде попались 352 водителя, еще 63 человека отказались от процедуры прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Среди всех пьяных водителей 38 уже привлекались к ответственности за это же нарушение, теперь им грозит уголовная ответственность. Еще 196 водителей управляли транспортными средствами, не имея на это соответствующего права, и 40 водителей, которые ранее были лишены права управления транспортными средствами.

Пешеходы также отметились в несоблюдении ПДД – гаишники зафиксировали 7,5 тысяч нарушений.

Что касается ДТП с детьми, то полицейские еще раз напоминают родителям не забывать о детских креслах и контроле за малышами, особенно во дворах. «Так, в новогоднюю ночь в Екатеринбурге водитель легкового автомобиля, двигаясь по дворовому проезду, допустил наезд на 11-летнего мальчика. Мальчик вместе с родителями вышел во двор запускать фейерверки. В этой суете родители не убедились, что ребенку ничего не угрожает при переходе дворового проезда. В итоге мальчик был доставлен в ДГКБ № 9 с диагнозом «ушибленная рана лобной части головы». Празднование было испорчено не только родителям и мальчику, но и водителю, который после ДТП находился в стрессовом состоянии», – рассказали в УГИБДД. Маму в итоге привлекли по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Еще одна авария, где пострадал ребенок, произошла на Серовском тракте. Столкнулись два автомобиля, в аварии погибла женщина и пострадали пять человек. В том числе – пятилетний ребенок, который ехал без детского кресла. В результате он был доставлен в больницу с диагнозом «СГМ, тупая травма живота, ушибленная рана грудной клетки».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.01.17

Прокуратура заставила мэрию Ивделя уволить сотрудника без образования. / За новогодние праздники на Среднем Урале изъяли почти 700 литров спирта в фунфыриках. / 40 спектаклей за 20 дней – «Коляда-театр» устроит масштабный фестиваль в Москве, а свою сцену отдаст гастролерам (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»