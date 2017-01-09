За девять дней каникул в Свердловской области случилось 12 коммунальных аварий

Публикации за 09.01.17

С 31 декабря по 8 января на объектах коммунальной инфраструктуры Среднего Урала было зарегистрировано двенадцать аварийных ситуаций.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе областного минЖКХ, технологические нарушения, основной причиной которых стала существенная изношенность сетей, произошли на объектах водоснабжения Екатеринбурга, Качканара, Нижних Серёг, поселка Привокзальный Верхотурского района, а также на объектах электроснабжения Дегтярска, Серовского и Первоуральского городских округов. Из-за утечки на одном из теплопунктов было нарушено теплоснабжение в нескольких многоквартирных домах Ирбита.

Глава министерства Николай Смирнов заявил, что последствия всех аварий были устранены в минимальные сроки.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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