NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 09.01.17

Куйвашев назначил зарплаты членам свердловского правительства

Куйвашев назначил зарплаты членам свердловского правительства

Губернатор Евгений Куйвашев перед новогодними каникулами определил размеры денежного содержания высших региональных чинов в 2017 году. Согласно , подписанному 29 декабря, первые вице-губернаторы Владимир Тунгусов и Алексей Орлов будут получать ежемесячное довольствие в размере 4,3 должностных окладов. Заместители губернатора (всего их шесть) будут получать 3,7 должностных оклада. Зарплата министра правительства Свердловской области составит 1,6 должностного оклада, передает корреспондент NDNews.ru.

Документ также устанавливает порядок выплаты членам кабмина материальной помощи. «Материальная помощь члену правительства Свердловской области выплачивается на основании правового акта государственного органа Свердловской области, за счет бюджетной сметы которого ему производится выплата денежного содержания, в соответствии с размером материальной помощи, определяемым правовым актом губернатора Свердловской области» – отмечается в указе.

Напомним, ранее указом губернатора были утверждены для ведущих свердловских чиновников. Первым вице-губернаторам был назначен ежемесячный оклад в размере 47,8 тысяч рублей, заместителям губернатора – 45,2 тысячи рублей. Оклад рядового министра определен в размере 38,4 тысячи рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.01.17

Дополнение к анонсам. / Учительница из Екатеринбурга не может вернуться домой из Германии из-за аневризмы (ФОТО). Женщина находится в тяжелом состоянии в больнице Кельна. / За девять дней каникул в Свердловской области случилось 12 коммунальных аварий.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter