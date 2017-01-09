Куйвашев назначил зарплаты членам свердловского правительства

Публикации за 09.01.17

Губернатор Евгений Куйвашев перед новогодними каникулами определил размеры денежного содержания высших региональных чинов в 2017 году. Согласно указу №844-УГ, подписанному 29 декабря, первые вице-губернаторы Владимир Тунгусов и Алексей Орлов будут получать ежемесячное довольствие в размере 4,3 должностных окладов. Заместители губернатора (всего их шесть) будут получать 3,7 должностных оклада. Зарплата министра правительства Свердловской области составит 1,6 должностного оклада, передает корреспондент NDNews.ru.

Документ также устанавливает порядок выплаты членам кабмина материальной помощи. «Материальная помощь члену правительства Свердловской области выплачивается на основании правового акта государственного органа Свердловской области, за счет бюджетной сметы которого ему производится выплата денежного содержания, в соответствии с размером материальной помощи, определяемым правовым актом губернатора Свердловской области» – отмечается в указе.

Напомним, ранее указом губернатора были утверждены размеры должностных окладов для ведущих свердловских чиновников. Первым вице-губернаторам был назначен ежемесячный оклад в размере 47,8 тысяч рублей, заместителям губернатора – 45,2 тысячи рублей. Оклад рядового министра определен в размере 38,4 тысячи рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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