Ледовый городок на площади 1905 года посетили 300 тысяч человек

Публикации за 09.01.17

За дни новогодних каникул ледовый городок на Площади 1905 года посетили около 300 тысяч гостей и жителей уральской столицы. Как сообщили в мэрии, об этом заявил директор Дирекции городских праздничных мероприятий Илья Марков.

В ночь на 1 января 2017 года в массовых гуляниях приняли участие не менее пяти тысяч человек – это максимальное количество людей, на которое рассчитана площадка. При этом в среднем ледовый городок ежедневно посещало около 40 тысяч человек. По оценкам специалистов, наибольший наплыв посетителей наблюдался 1, 2 и 3 января, когда погода благоприятствовала отдыху на свежем воздухе. Наибольшей популярностью у горожан и гостей Екатеринбурга пользовалась круговая горка, опоясывающая центральную елку и аттракционы. Особенностью этого года стало мультимедийное световое шоу на здании администрации города.

Стоит отметить, что новогодние мероприятия прошли без происшествий.

Напомним, в этом году тематика ледового городка посвящена произведениям Корнея Чуковского и приурочена к 135-летию со дня рождения писателя. Главная елка Екатеринбурга будет работать ежедневно до 22 января 2017 года. Парковка автомобилей на площади 1905 года будет закрыта до 29 января.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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