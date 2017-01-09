Свердловская «Лыжня России – 2017» снова пройдет на площадке Экспо-центра

Публикации за 09.01.17

Традиционная лыжная гонка «Лыжня России-2017» состоится в Свердловской области 11 февраля. Местом проведения массового забега снова выбрана площадка около выставочного центра «Екатеринбург – Экспо».

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе правительства региона, в Свердловской области уже сформирован оргкомитет для подготовки к спортивному мероприятию. По словам министра спорта Леонида Рапопорта, сейчас около «Экспо» при помощи специальной техники расчищается площадка для будущей лыжни. Для желающих попасть на гонку на личном транспорте будет организована большая парковка на территории выставочника. Также целый день, начиная с 10 часов утра, от станции метро «Ботаническая» будут ходить шаттлы.

«Свердловская область традиционно считается самой щедрой в России на призовой фонд соревнований. В этом году мы оставляем за собой этот статус и уже заявляем точно, что будут разыграны призы стоимостью два миллиона рублей», – отметил Рапопорт.

В оргкомитете также определили министерства и ведомства, ответственные за вопросы безопасности, медицинского обеспечения и питания участников спортивного праздника.

Добавим, что 11 февраля массовая гонка «Лыжня России-2017» пройдет во всех городах страны.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.01.17

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