Сергей Пересторонин станет главным «СПИКером» области

Публикации за 09.01.17

В Свердловской области создана межведомственная комиссия по оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК), которую возглавил министр промышленности и науки Сергей Пересторонин.

Кроме того, как сообщали NDNews.ru в ДИПе, в состав комиссии вошли представители министерств экономики, финансов, природных ресурсов и экологии, а также промышленных предприятий и банков региона.

Напомним, в ноябре губернатор Евгений Куйвашев утвердил постановление о введении СПИК для отдельных отраслей промышленности Свердловской области. Условием для заключения соглашения является объем инвестиций не менее 300 миллионов рублей. Контракты будут заключаться на срок до 10 лет. Инвестор получит льготы по налогам и сборам, льготы по арендной плате за пользование государственным и муниципальным имуществом, в том числе, земельными участками. Так, инвестору гарантируется фиксированная ставка налога на прибыль в размере 13,5 процента. Также предприниматель освобождается от уплаты налога на имущество, приобретенное после заключения контракта.

По информации минпрома, уже есть предприятия, которые выразили намерение заключить специальные инвестиционные контракты. Это Кушвинский завод прокатных валков, компания «Пиастрелла», завод «Русский хром – 1915», «Уралпласт» и Уральский завод гражданской авиации. Как ожидается, объем инвестиций только по этим контрактам составит более пяти миллиардов рублей. Кроме того, будет создано около 600 рабочих мест.

Между тем напомним, что бывший министр промышленности Андрей Мисюра в 2015 году высказывал сомнения в том, что данный механизм в регионе приживется. По его мнению, достичь больших успехов уральцам мешает «дефицит финансовых средств» и «как ни грустно говорить – слабая квалификация руководителей предприятий». 30 ноября 2015 года Мисюра заявил, что далеко не все руководители имеют активную позицию и не информированы даже о том, чем занимаются их коллеги, что мешает внутрирегиональной кооперации. «Живут в одном городе, общаются друг с другом, а возможности друг друга не знают», – пожаловался тогда министр.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 09.01.17

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