Судья, отправивший соратника Ройзмана в колонию, пошел на повышение

Публикации за 09.01.17

В Свердловской области в соответствии с указом президента РФ состоялись новые назначения в судейском корпусе.

Как передает корреспондент NDNews.ru, информация об этом размещена на официальном портале правовой информации. Согласно документу, подписанному главой государства, на Среднем Урале произошла целая серия ротаций среди служителей Фемиды. Одно из самых заметных кадровых решений – назначение на должность заместителя председателя Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Владимира Порозова, который ранее работал простым судьей. Его фамилия в последние годы часто фигурирует в громких судебных процессах. На его счету немало приговоров по резонансным делам. В частности, он вел дело бывшего вице-президента фонда «Город без наркотиков» Евгения Маленкина. Соратник мэра Екатеринбурга в 2015 получил 4,5 года колонии (летом 2016-го вышел по УДО, – прим. ред.). Также Порозов отправил на 7 лет в колонию Александра Зубовича. Силовик обвинялся в превышении должностных полномочий с использованием насилия во время антинаркотического рейда в клубе «Пушкин». Он же определил в психушку «уральского Робин Гуда» – Дмитрия Снедкова, разгромившего депутатские машины на парковке заксобрания. Сейчас Владимир Порозов рассматривает дело о пытках в полиции Заречного, фигурантами которого числятся сразу пять силовиков.

В пресс-службе Свердловского областного NDNews.ru сообщили, что среди других кадровых решений – назначение судьями облсуда Жанны Засыпкиной (ранее работала в Синарском районном суде Каменска-Уральского) и Евгения Салтыкова (был судьей Ленинского районного суда Екатеринбурга). Наряду с этим, председателем Артинского районного суда назначен Игорь Прибытков, председателем Слободо-Туринского райсуда – Елена Сергеева. Екатеринбургский гарнизонный военный суд возглавит Сергей Гладких.

Кроме того, судьями Верхнесалдинского районного суда назначены Наталья Аубакирова и Елена Юкина. В Краснотурьинском городском суде судейский корпус пополнит Светлана Сумбаева Петровна. В Красноуфимском районном суде судьями назначены Сергей Байдин, Ирина Галкина и Елена Сутормина.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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