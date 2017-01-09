Симулятор полковника Захарченко, спортсмен с допингом и собаки Панина – в сети появились мини-игры на самые скандальные темы ушедшего года (СКРИНЫ, ВИДЕО)

Публикации за 09.01.17

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Известный интернет-портал «Лентач» разразился мини-играми, стилизованными под восьмибитные приставочные, они посвящены главным трендам года. Причем эти тренды совершенно порой не вписываются в принятую властью политкорректность, согласно которой наиболее резонансные события и тенденции года принято замалчивать.

NDNews.ru оценил геймплей самых интересных новинок и готов поделиться впечатлениями со своими читателями.

Nohcho combat

Предыстория игры сообщает: «Пока русские дети нюхают клей и шляются по подъездам, ты покоряешь вершины боевых искусств. Ты с детства готовился к этому бою и теперь тебе просто нет равных. Выходи на ринг против своего ровесника и надери ему задницу. Покажи настоящий чеченский файтинг!».

Файтинг стилизован под знаменитый «Mortal kombat», с той лишь разницей, что стать победителем в нем возможно, только если выбрать в качестве бойца уроженца Чеченской Республики. Взяв в качестве героя блондинистого славянина, который все время плачет, вы рискуете, получив первый удар, проиграть бой. В этом файтинге создатели в открытую издеваются над чеченофобией в российском обществе.

Doping hero

В этой мини-игре откровенно обстебывается серия допинг-скандалов, сопровождавших российский спорт в ушедшем году. Перед игрой создатели излагают: «Для победы на Олимпиаде все средства хороши, особенно когда ты – российский спортсмен. Ты готовился к Играм основательно – целый месяц колол допинг – и вот он, долгожданный старт. Но что это? Кажется, сам Олимпийский Мишка пришел поддержать тебя! Беги за ним, но не забывай поддерживать нормальный уровень допинга в крови».

После начала игры звучит олимпийский гимн, после чего необходимо поставить себе максимальное количество уколов, в противном случае российский участник Олимпийских игр сходит с дистанции.

Kazaki go

Игрушка напоминает о скандале с Русланом Соколовским и его ловлей покемонов в храме. Здесь приходится играть за казака, сдерживающего японскую нечисть от вторжения в Храм. «Геи-сатанисты из США хотят поработить российскую молодежь. Для этого они намерены запустить покемонов во все храмы страны. Ты – бравый казак, чья нагайка без устали сечёт супостатов. Не дай желтым уродам осквернить священное место! Управление: TAP или клик – удар нагайкой; Z – вызов попа (восстановление жизни и уничтожение врагов на поле)».

Zaharban

Следующее творение программистов «Лентача» приглашает побыть немного в шкуре легендарного полковника Дмитрия Захарченко. Преамбула: «Почувствуй себя полковником МВД Дмитрием Захарченко, который хранит дома миллиарды долларов. Сделай так, чтобы твои деньги не похоронили тебя в твоей же квартире. Двигай кучи бабла, чтобы найти выход на улицу, пока не приехала полиция».

Dog-man

«Непросто быть обычной дворнягой и спокойно идти по своим собачьим делам, когда по городу шныряют хитрый Алексей Панин и злые «хабаровские живодерки». Попробуй убежать от них всех. Не забывай поедать косточки: они дадут тебе силы и отпугнут врагов».

Игра, по сути, повторяет классический Pacman, но добавляет вариаций с противниками.

Увидеть воочию эти игры и другие, не вошедшие в обзор, вы можете в стриме на нашем канале.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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