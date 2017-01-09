Энергетики отчитались о работе в каникулы – обошлось без ЧП

Публикации за 09.01.17

Свердловские коммунальщики и энергетики отчитались о работе в каникулы. К счастью, обошлось без крупных ЧП, а мелкие аварии устранялись оперативно, к тому же их стало гораздо меньше.

Так, как рассказали NDNews.ru в пресс-службе Облкоммунэнерго, по сравнению с рождественскими каникулами в 2016 году, праздники-2017 стали менее аварийны на 35%. «Ни на одной из 39 территорий с начала года не зарегистрировано серьезных аварий и других ЧП. Сбои в работе оборудования, а также повреждения в электро-и теплосетях устранялись оперативно», – сообщил начальник управления эксплуатации и ремонтов АО «Облкоммунэнерго» Евгений Падерин.

Первая рабочая неделя в новом году будет более напряженной для энергетиков – по прогнозам синоптиков, морозы продержатся несколько дней, что может негативно сказаться на работе энергосистем. «Во всех территориальных подразделениях сформированы аварийно-восстановительные бригады, проверены резервные источники электроснабжения и создан аварийный запас материалов», – отметили на предприятии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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