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Екатеринбург

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Публикации за 09.01.17

В Екатеринбурге ищут налетчиков, со стрельбой ограбивших ломбард

В Екатеринбурге ищут налетчиков, со стрельбой ограбивших ломбард

В Екатеринбурге возбуждено дело по факту дерзкого ограбления ювелирного ломбарда.

Как передает корреспондент NDNews.ru, преступление было совершено накануне вечером на улице Пехотинцев. По предварительным данным полиции, двое злоумышленников в медицинских масках ворвались внутрь помещения, окатили сотрудников ломбарда струей газа из баллончика, а в охранника несколько раз выстрелили из травматического пистолета. Затем взяли драгоценности и ретировались. Сейчас в заведении еще ведется ревизия, но сумма ущерба может превысить один миллион рублей.

Представитель пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Ирина Бучельникова сегодня сообщила NDNews.ru, что в настоящее время поиск налетчиков продолжается. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Между тем, как говорят в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, раненый охранник находится в больнице – после операции он в коме.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 09.01.17

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