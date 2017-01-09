В Сысертском районе лошадь копытом убила мужчину

Публикации за 09.01.17

Рождественская прогулка на лошадях в Сысертском районе закончилась трагедией. Мужчина упал с лошади, после чего животное ударило его копытом по голове. Спасти пострадавшего не удалось.

О ЧП рассказали сегодня в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. Вечером 7 января компания отдыхающих в присутствии двух инструкторов каталась на лошадях, принадлежащих местному конно-туристическому клубу. Мужчина 1987 года рождения в группе из 8 человек шел шестым и по пока невыясненным обстоятельствам упал с коня. Лошадь задела его копытом, проломив череп.

Пострадавшему оказали первую помощь и доставили в больницу с диагнозом «открытая черепно-мозговая травма». К сожалению, спасти его жизнь не удалось. Утром 8 января он скончался.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются родственники погибшего, непосредственные очевидцы произошедшего, а также представители конно-туристического клуба, истребована необходимая документация, касающаяся деятельности клуба по оказанию услуг гражданам. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Сысертский район, служба информации РИА «Новый День»

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