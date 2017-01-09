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Екатеринбург

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Публикации за 09.01.17

Можно ли обмануть камеру на экзамене и куда спрятать «шпору» – в УрФУ открылась выставка шпаргалок (ФОТО, ВИДЕО)

Можно ли обмануть камеру на экзамене и куда спрятать «шпору» – в УрФУ открылась выставка шпаргалок (ФОТО, ВИДЕО)

В УрФУ в дни школьных каникул открылась выставка шпаргалок. Традиционно выставка проводится зимой – в дни зимней сессии и «тест-драйвов», пробных экзаменационных мероприятий для школьников. Она проводится шестой год, ее постепенно пополняют и студенты самого УрФУ, и других вузов, в последний год стали присылать экспонаты и из других городов. По словам организаторов, шпаргалки могут быть даже полезны – во время их подготовки работает моторная память.

Новый День: Можно ли обмануть камеру на экзамене и куда спрятать ''шпору'' – в УрФУ открылась выставка шпаргалок (ФОТО, ВИДЕО)

Как рассказали NDNews.ru студенты первого курса, нынешние «шпоры» четко делятся на «гаджетные» и остальные. Если есть возможность воспользоваться на экзамене телефоном или смартфоном, вопрос по подсказкам можно считать решенным. Но в большинстве учебных заведений работает видеонаблюдение, и с камерами как раз основные сложности. «Человека можно обмануть, по крайней мере, попытаться. Но с камерами тоже не все так плохо – по признанию вчерашних школьников, существуют и «слепые зоны», а качество записывающих устройств не настолько высоко, чтобы снимать каждый элемент на партах у экзаменующихся.

Новый День: Можно ли обмануть камеру на экзамене и куда спрятать ''шпору'' – в УрФУ открылась выставка шпаргалок (ФОТО, ВИДЕО)

Как рассказали нашей съемочной группе, в шпаргалке есть несколько важных моментов: вид информации, носитель или место «припрятывания» и способ использования. При этом имеет значение не столько место, куда спрятаны «шпоры», а актерское искусство – шпору нужно не только достать, но и незаметно переписать. В видах традиционно лидируют письменные тезисные ответы на сложные вопросы. Распространенные «флаги» (готовый ответ на вопрос) полностью переместились в гаджеты. К привычным носителям, таким как часы и ручки, добавились продукты (например, шоколад и булочки на экзамен приносить можно) и емкости для напитков. Именно необычные носители и составляют основную экспозицию выставки в УрФУ.

Новый День: Можно ли обмануть камеру на экзамене и куда спрятать ''шпору'' – в УрФУ открылась выставка шпаргалок (ФОТО, ВИДЕО)

Любимым экспонатом у организаторов признан «шпоромобиль» (шпаргалки в игрушечной машинке), а самыми проверенными, по мнению школьников и студентов, до сих пор остаются «шпаргалки в рукаве».

Новый День: Можно ли обмануть камеру на экзамене и куда спрятать ''шпору'' – в УрФУ открылась выставка шпаргалок (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург, Александр Саливанчук, Таисья Юсупова, Антон Гуськов

Екатеринбург. Другие новости 09.01.17

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