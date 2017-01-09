Колбаса для оливье и доширак для экономии – что туристы брали в новогодние поездки к морю

Публикации за 09.01.17

Отдых на заграничных курортах в прошедшие новогодние праздники обошелся туристам недешево. Из Екатеринбурга средняя цена тура начиналась от 50 тысяч на человека. Поэтому, по словам агентов, туристы экономили как могли: везли с собой электроплитки, консервы и колбасу для оливье, чтобы соблюсти новогоднюю традицию.

Как ранее писал NDNews.ru, в этом году средняя цена зимнего отдыха за границей с вылетом из Екатеринбурга составляет 40 тысяч рублей на человека за неделю. В новогодние каникулы эту сумму можно было смело умножать на 1,5-2. Самые дешевые туры на двоих стоили от 100 тысяч за неделю.

По словам турагентов, многие отдыхающие решили сэкономить хотя бы на питании, где отдых не предусматривал систему all inclusive. В туристических группах в соцсетях в праздничные выходные постоянно появлялись посты в духе: «Сколько банок консервов и палок колбасы можно провести с собой в багаже?». К слову, именно колбаса – самый популярный продукт, который туристы везут с собой на курорты круглый год. На Новый год к ней порой добавляются и другие ингредиенты для приготовления оливье. Также в топ популярных продуктов условно можно отнести консервы, лапшу и каши быстрого приготовления, майонез.

Бывают и экзотические вопросы от туристов. Как вспоминают агенты в группе «ВКонтакте» ProfiTravel, иногда туристы спрашивают – можно ли провести топорик или хреновину.

«Мои туристы долго выносили мне мозг как привезти в Турцию вяленую рыбу, хреновину собственную в пластиковой бутылке, краснодарское вино тоже в пластике, ну и майонез, само собой. По итогу, ввезли все и были очень довольны, притом что летели в более-менее отель 4*», – рассказывает один из агентов.

«В Доминикану спрашивали – можно ли в багаж сдать топорик, чтобы там кокосы с пальм срезать», – вспоминают другие.

«А мои ездили со своей водой, колбасой, сеткой на окна и веревкой для белья, причем в очень приличный отель. Сетку сказала, что прилепила на 2-сторонний скотч внутри номера», – пишут агенты.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.01.17

«Без комментариев!» – причины затопления одного из главных туристических мест Екатеринбурга остаются загадкой (ФОТО). / Можно ли обмануть камеру на экзамене и куда спрятать «шпору» – в УрФУ открылась выставка шпаргалок (ФОТО, ВИДЕО). / В Сысертском районе лошадь копытом убила мужчину. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»