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Екатеринбург

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Публикации за 09.01.17

В Новый год SMS оказались намного популярнее сообщений в WhatsApp

В Новый год SMS оказались намного популярнее сообщений в WhatsApp

В Новый год жители Екатеринбурга и области совершили миллионы звонков и отправили десятки миллионов сообщений и меседжей в чатах, чтобы поздравить родных и близких с праздником. Операторы отмечают, что традиционные способы общения – SMS – оказались более востребованными, чем чаты.

«С 18:00 31 декабря по 06:00 1 января клиенты «МегаФона» совершили 12,5 миллионов звонков и отправили 18,5 миллионов SMS-сообщений. Традиционные способы поздравления оказались в 4,5 раза более востребованными, чем мессенджеры – в чатах суммарно было отправлено четыре миллиона посланий, – подвели итоги новогодней ночи в компании «МегаФон» на Урале. – В эту новогоднюю ночь уральцы говорили друг другу больше пожеланий и приятных слов – средняя продолжительность разговора составила четыре минуты, что в два раза длиннее, чем годом ранее».

Объем интернет-трафика, по данным «МегаФона», составил 198 тысяч гигабайт, что сравнимо с размещением в социальных сетях 50 миллионов фотографий или просушиванием 29 миллионов новогодних песен в формате MP3. Почти половина всего трафика была передана в сети 4G.

«В этот Новый год мы произвели настройки таким образом, что надежность сети была даже выше, чем в обычный будний день. Наше оборудование прекрасно справилось с миллионами звонков и поздравительных посланий», – отмечает директор по инфраструктуре компании «МегаФон» на Урале Антон Щербаков.

Наиболее популярным мессенджером среди уральцев стал WhatsApp, на который приходится половина всех отправленных сообщений в чатах.

Некоторые уральцы предпочли встретить Новый год за границей, но и вдалеке от дома поспешили поздравить родных и близких. В праздничную ночь было совершено 2,9 миллионов международных звонков, топовыми странами стали Вьетнам, Таиланд и Кипр.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.01.17

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