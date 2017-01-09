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Екатеринбург

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Публикации за 09.01.17

На Южном автовокзале построят пункт досмотра транспорта за 4 млн рублей

На Южном автовокзале построят пункт досмотра транспорта за 4 млн рублей

Через несколько месяцев на территории Южного автовокзала в Екатеринбурге появится пункт досмотра транспортных средств. Конкурс на строительство площадки уже объявлен.

ГУП Свердловской области «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта» объявил конкурс на строительство пункта досмотра транспортных средств на автовокзале, находящемся на улице 8 Марта. Максимальная стоимость работ – 4 млн 200 тысяч рублей.

В эту цену входят и непосредственно работы, и стоимость материалов, оборудования, техники, доставки на объект всего необходимого, гарантийный ремонт и т.д. Заявки принимаются до 23 января. Заказ должен быть выполнен не позднее 31 марта этого года. Проектную документацию заказчик обещает показать в своем офисе после письменного обращения и «по предварительной договоренности».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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