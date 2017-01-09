Куйвашев назначил замминистра строительства, курирующего подготовку к ЧМ-2018

Публикации за 09.01.17

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 9 января подписал указ о назначении на должность первого заместителя министра строительства и развития инфраструктуры региона Виктора Московских.

Как сообщили в ДИПе, Виктор Московских родился в 1955 году в Свердловской области. Строительную специальность получил в Уральском политехническом институте. Трудовую деятельность начал в 1972 году на Сухоложском ремонтно-механического заводе. В разные годы занимал руководящие должности в организациях строительной сферы. Имеет опыт государственной и муниципальной службы. Работал в должности профессора на профильных кафедрах Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.

Под руководством и при непосредственном участии Виктора Московских были спроектированы и построены лечебно-реабилитационный комплекс Клиники крови и сердца имени академика Алмазова в Санкт-Петербурге, микрорайоны Комсомольский и Синие Камни в Екатеринбурге, проведена реконструкция и реставрация главного штаба Государственного Эрмитажа в северной столице, Путевого Дворца в Твери. Также участвовал в реализации проектов комплексной застройки в Челябинске, Перми и других городах России.

Одним из направлений, которое будет курировать Виктор Московских в Минстрое, станет подготовка к проведению в Свердловской области игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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