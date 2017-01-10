Финансовый директор завода в Кушве подозревается в хищении 15 миллионов рублей

Публикации за 10.01.17

Бывший финансовый директор одного из заводов в Кушве подозревается в хищении 15 миллионов рублей. В отношении 39-летней руководительницы возбуждено уголовное дело, сама подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области, в полицию Кушвы от руководства службы безопасности местного завода поступила информация о выявленных в ходе внутренней проверки нарушениях в финансово-экономической деятельности, совершенных в 2013-2014 годах.

Сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции была проведена проверка, в результате которой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»). В ходе расследования была установлена причастность экс-финансового директора организации к хищению 15 миллионов рублей. Полицейские пришли к выводу, что ранее не судимая местная жительница 1977 года рождения, используя свое служебное положение, присвоила денежные средства, принадлежащие предприятию.

Вина должностного лица подтверждается показаниями свидетелей и результатами судебно-бухгалтерской экспертизы. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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