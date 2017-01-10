Водитель «Яндекс.Такси» устроил тройное ДТП в Екатеринбурге (ФОТО)

Публикации за 10.01.17

В Екатеринбурге на перекрестке Кировградской – Ильича 9 января вечером произошла авария с участием «Яндекс.Такси» и еще двух автомобилей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, фотографии с места ДТП в социальных сетях выложили очевидцы. В отделении пропаганды городского управления ГИБДД уточняют, что причиной аварии на Уралмаше стала невнимательность таксиста. Водитель Hyundai Solaris при совершении поворота не уступил дорогу Toyota. От удара «японца» отбросило на припаркованный у обочины Iran Khodro. Транспортные средства получили серьезные механические повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото – «Типичный Екатеринбург»

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 10.01.17

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