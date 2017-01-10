В Качканаре суд обязал полицию отремонтировать ИВС, где нет света и вентиляции

Публикации за 10.01.17

Качканарский городской суд обязал местную полицию отремонтировать изолятор временного содержания, в котором находятся подозреваемые и обвиняемые в преступлениях. Судебная инстанция тем самым удовлетворила в полном объеме соответствующие исковые требования прокуратуры муниципалитета.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, многочисленные нарушения в ИВС были обнаружены в ходе проверки. Выяснилось, что на окнах в камерах приварены сплошные металлические решетки, нет форточек для вентиляции, а также кнопок для вызова дежурных в камерах и радиоприемников. Также во всех камерах уровень освещенности был не более 8 люкс, при необходимой минимальной освещенности не менее 150 люкс, вытяжная вентиляция не функционировала в связи с поломкой двигателя.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил иск надзорного ведомства. К настоящему моменту полиция уже восстановила вентиляцию в ИВС, говорят в прокуратуре.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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