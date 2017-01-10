Экс-начальник челябинского УФСБ возглавил службу безопасности НПО автоматики

Публикации за 10.01.17

Бывший начальник УФСБ по Свердловской области Игорь Ахримеев перешел на службу в АО «НПО автоматики им. академика Семихатова» на должность заместителя генерального директора.

Как стало известно NDNews.ru, прежний «безопасник» предприятия Александр Яковлев был вынужден покинуть свой пост, чтобы освободить место для челябинского чекиста. Игорь Ахримеев ушел со своей прежней должности согласно указу президента Владимира Путина еще 15 декабря прошлого года – его место занял генерал-майор Юрий Никитин, ранее возглавлявший УФСБ России по Томской области.

На своем прежнем месте службы Игорь Ахримеев отметился конфликтом с вице-губернатором Николаем Сандаковым с последующим арестом чиновника, который, в свою очередь, обвинил генерала в попытке узурпации власти.

НПО автоматики является структурой ГК «Роскосмос». Это одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической отрасли.

Екатеринбург, Челябинск, служба новостей РИА «Новый день»

Екатеринбург, Челябинск. Другие новости 10.01.17

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