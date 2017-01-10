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Екатеринбург

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Публикации за 10.01.17

В Екатеринбурге банкротят бизнес создателя лондонской ячейки ОНФ / Ранее компанией владел убийца сотрудника УрО РАН Ришад Гаджиев

В Екатеринбурге банкротят бизнес создателя лондонской ячейки ОНФ Ранее компанией владел убийца сотрудника УрО РАН Ришад Гаджиев

В Арбитражный суд Свердловской области подано заявление о банкротстве ООО «Гольф парк» – предприятием руководил бизнесмен Жануко Рафаилов, известный как создатель лондонской ячейки ОНФ.

Как передает корреспондент NDNews.ru, иск о банкротстве компании подало ООО «НПО «Меркурий». Сумма исковых требований пока не известна. ООО «Гольф парк» в Екатеринбурге на Широкой Речке (район улиц Цветаевой – Академика Капицы) на правах аренды распоряжается участком в 7,4 га. Там планировалось строить 33 таунхауса общей площадью 52 тыс. кв. м. Ранее совладельцем предприятия числился бизнесмен Ришад Гаджиев, известный тем, что расстрелял сотрудников УрО РАН 30 октября 2014 года на углу улиц Комсомольской и Малышева, один из них скончался. Ришад Гаджиев был осужден на 10 лет. В ходе следствия ООО «Гольф парк» возглавил Жануко Рафаилов, известный прессе как бизнес-партнер владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова и основатель ячейки Общероссийского народного фронта в Лондоне.

Родственники Гаджиева обвиняли Рафаилова в рейдерском захвате, в котором кроме него, якобы, участвовали такие люди, как бизнесмен Дмитрий Расов – именно он возглавляет предприятие, подавшее иск о банкротстве строительной компании «Гольф парк».

Дата первого заседания по делу пока не назначена.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 10.01.17

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