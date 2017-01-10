На Урале 19-летний алкоголик в ходе застолья на пилораме убил из ружья собутыльника (ФОТО)

Публикации за 10.01.17

В Свердловской области застолье на пилораме закончилось кровавой разборкой, в ходе которой один из собутыльников убил из ружья своего товарища.

Как передает корреспондент NDNews.ru, следственные органы предъявили обвинение 19-летнему жителю одного из поселков Пригородного района по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»). По версии следствия, ночью 5 января двое молодых людей выпивал на пилораме с 44-летним разнорабочим-сторожем. Как уточнили в ГУ МВД по Свердловской области, гости разошлись, но один из них вскоре вернулся, чтобы продолжить застолье. Тогда между визитером и сторожем и произошел конфликт. Старший собутыльник стал упрекать своего молодого знакомого в том, что он в свои годы нигде не работает, злоупотребляет спиртным и часто пьет за его счет.

«Эти упреки оскорбили юношу, он взял ружье и произвел из него один прицельный выстрел в голову оппоненту. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. После этого злоумышленник спрятал оружие в снегу у своего дома, расположенного недалеко от пилорамы, а в правоохранительные органы обратился с сообщением о том, что придя утром к своему знакомому на пилораму, обнаружил его убитым», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Версия юноши была проверена и собранные данные указали на то, что молодой человек причастен к преступлению. Стрелок сознался в содеянном. Ружье вскоре было найдено.

«Ствол» марки «ИЖ» полицией изъят и приобщен к материалам дела. Как выяснили сыщики, компания во время встречи упражнялась из него в меткости стрельбы, а уже потом он стал орудием убийства. Подозреваемый в совершении тяжкого преступления молодой человек заключен под стражу. На объекте под названием пилорама теперь он сможет побывать не скоро, ну разве что на одной из пилорам, принадлежащих системе исполнения наказаний во время отбывания длительного тюремного срока», – прокомментировал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Сейчас по делу назначены экспертизы, расследование продолжается.

Фото – пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

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