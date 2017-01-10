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Екатеринбург

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Публикации за 10.01.17

Свердловская антимонопольная служба оспорила установленные тарифы на тепло и горячую воду

Свердловская антимонопольная служба оспорила установленные тарифы на тепло и горячую воду

Антимонопольная служба Свердловской области признала необоснованным повышение тарифов на тепло и горячую воду, установленные Региональной энергетической комиссией для Верхнетагильской ГРЭС.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ведомства, в ФАС обратилось с заявлением АО «Интер РАО – Электрогенерация», которой принадлежит Верхнетагильская ГРЭС. Компания не согласилась с решением РЭК по установлению цен на тепловую энергию и тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения с 2015 по 2018 годы. При этом АО предложило урегулировать спор в досудебном порядке.

В итоге антимонопольный орган согласился с доводами энергетиков. «ФАС России, учитывая результаты рассмотрения представленных материалов по существу спора между АО «Интер РАО – Электрогенерация» и РЭК, приняло решение признать Региональную энергетическую комиссию Свердловской области нарушившей п. 13, 38, 41, 43 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 22.10.2012 №1075», – говорится в сообщении. Тем самым требования заявителя были частично удовлетворены.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.01.17

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