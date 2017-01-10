Синоптики: Крещенских морозов на Среднем Урале не будет

Публикации за 10.01.17

На Среднем Урале наконец начало теплеть. На севере региона температура уже стала комфортнее, в ближайшие дни потеплеет и в столице области. Причем в этом году должно обойтись без Крещенских морозов.

Такой прогноз сегодня на пресс-конференции дала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. По ее словам, 2016 год в целом выдался на пару градусов теплее обычного, но зима на самом деле суровая, крепкая, какой давно не было. Однако морозы, охватившие регион с середины новогодних каникул, вскоре должны отступить.

«На севере области уже погода смягчилась, если было ниже сорока градусов, уже стало двадцать. В Екатеринбурге потеплеет в ближайшие дни», – отметила Шепоренко. Завтра в столице округа должно быть не выше 20 градусов, к выходным потеплеет до минус десяти. Высока вероятность, что в этом году не ударят Крещенские морозы (сам праздник выпадает на 19 января). «Крещенских морозов вряд ли ждем, температура будет близкая к норме, но особо холодно не будет», – пообещала синоптик.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 10.01.17

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