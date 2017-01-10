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Публикации за 10.01.17

В Верхней Салде задержан мужчина, задушивший бывшую жену в новогоднюю ночь

В Верхней Салде задержан мужчина, задушивший бывшую жену в новогоднюю ночь

Житель Верхней Салды отпраздновал Новый год убийством бывшей жены.

Как сообщают в ГУ МВД по Свердловской области, утром первого января в дежурную часть отдела полиции позвонил житель Верхней Салды, который сообщил, что его сосед по дачному дому утверждает, что совершил убийство. На место была направлена следственно-оперативная группа. Прибывшим полицейским 57-летний гражданин рассказал, что действительно в ходе ссоры убил свою супругу, с которой разошелся около года назад. Назвал и адрес, где произошла трагедия.

В указанной квартире оперативники обнаружили труп 56-летней женщины со следами удушения.

Как пояснил подозреваемый, бывшая супруга пришла к нему встречать Новый год. Однако во время застолья возникла ссора, в ходе которой мужчина задушил жертву. После содеянного ушел в дачный дом, а там, раскаявшись, рассказал все соседу, который и сообщил в полицию.

Убийца задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство»).

В ГУ МВД по Свердловской области отмечают, что мужчина характеризуется положительно, проблем с законом никогда не имел.

Верхняя Салда, служба новостей РИА «Новый день»

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