В микрорайоне Заречном начали благоустраивать пруд на реке Ольховке (ФОТО)

Публикации за 10.01.17

К лету 2017 года в микрорайоне Заречный появится благоустроенный водоем с прогулочными зонами. Несколько лет этот пруд на реке Ольховке находился без должного внимания и превратился в грязный водоем, заросший камышом и тиной. Между тем этот пруд, расположенный на улице Колмогорова в Екатеринбурге, где и сегодня обитают утки, всегда являлся любимым местом для прогулок у жителей района.

Компания «Форум-групп» взялась за очистку самого водоема и благоустройство пруда возле нового жилого комплекса «Ольховский парк». Работы по выемке и очистке грунта на водоеме начались уже сейчас. Как пояснили в пресс-службе компании, работы специально проводятся в зимний период, чтобы не было течения воды. Весной начнутся второй и третий этапы: облагораживание береговой линии – выравнивание, скальная отсыпка; благоустройство прибрежной зоны – формирование пешеходных и велосипедных дорожек, зон отдыха, высадка газона и декоративных насаждений. Объем вложений составит порядка 25 миллионов рублей.

Река Ольховка – приток Исети. Она частично была уведена под землю для строительства микрорайона Заречного. В итоге получился пруд неподалёку от УрГУПСа. Застройщик намерен провести все работы по очистке пруда и благоустройству территории за 6 месяцев. То есть к моменту сдачи третьего дома в жилом комплексе «Ольховский парк».

«Компания «Форум-групп» всегда уделяет большое внимание рекреационным зонам своих объектов, – рассказал генеральный директор «Форум-групп» Сергей Воробьев. – Так, ТРЦ «Радуга Парк» несколько раз завоевывал престижные премии RCSC, в том чисел благодаря парку. Сейчас в новом районе Екатеринбурга Солнечном также строится первая очередь парка. Поэтому и здесь, в микрорайоне Заречном рядом с жилым комплексом, который мы строим, тоже будут проведены работы по благоустройству и облагораживанию территории, чтобы жителям было комфортно и приятно здесь жить».

Напомним, «Ольховский парк» – жилой комплекс, состоящий из пяти домов разной этажности: от 16 до 33. На сегодняшний день два дома сданы, готовится к сдаче третий и ведется строительство 33-этажного четвертого дома.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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