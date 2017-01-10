Свердловская прокуратура через суд взыскала с госслужащей незаконный доход в миллион рублей

Публикации за 10.01.17

Сотрудница Управления федеральной миграционной службы по Свердловской области отдаст казне 1,1 млн рублей, поскольку не смогла подтвердить законность происхождения этих денег.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, нарушение было выявлено в мае 2016 года при проверке соблюдения антикоррупционного законодательства в УФМС региона. Ревизоры нашли подозрительные неточности в справке о доходах и расходах за 2014 год, которую задекларировала референт государственной гражданской службы управления.

В документе было указано, что по договору купли-продажи в декабре 2015 года сотрудница приобрела квартиру стоимостью свыше 1,7 миллиона рублей, при этом оформила ипотеку только на 630 тысяч рублей.

«Стоимость квартиры существенно превышает ее совокупный доход за 3 года, предшествующие совершению сделки. В ходе проверочных мероприятий законность получения доходов, за счет которых приобретена недвижимость, не подтверждена», – говорится в сообщении областной прокуратуры.

В соответствии со ст. 17 ФЗ прокурор направил иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга с требованием обратить в доход государства средства в размере более 1,1 миллиона рублей, законность происхождения которых не подтверждена.

По итогам рассмотрения дела судом апелляционной инстанции исковые требования прокурора удовлетворены, с женщины взыскана указанная сумма в доход Российской Федерации.

«Событие, о котором идет речь, произошло в 2014 году, когда УФМС еще не входило в структуру ГУ МВД по Свердловской области. Решение суда референт обязана исполнить, либо его в законном порядке обжаловать», – прокомментировал официальный представитель областного полицейского главка Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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