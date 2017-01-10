«Пешком – быстрее», «избитые» конфеты и «уже полученные» посылки / Свердловчане обсуждают новые курьезы от Почты России

Публикации за 10.01.17

Новогодние праздники стали для граждан не только временем приятных хлопот, но и – увы, не впервые, источником неприятных переживаний, связанных с «Почтой России». Свердловчане и жители других регионов делятся в соцсетях и на форумах историями об опоздавших, заблудившихся и испорченных посылках.

Например, очередной рекорд антискорости установлен на маршруте Москва – Екатеринбург: почти два месяца, хотя «контрольный» срок на этом маршруте – 7 дней (в период новогодних каникул – две-три недели). Как рассказала NDNews.ru жительница Екатеринбурга Елена, адресованная ей бандероль была отправлена из Москвы 7 ноября. Извещение с местного почтового отделения, датированное двадцатыми числами декабря, было доставлено уже после нового года. «Ну хоть дошло, хотя пешком было бы быстрее», – резюмирует горожанка.

Бывают и запутанные случаи, об одном из которых рассказал пользователь «Фейсбука» Александр. Он заказал дорогостоящую вещь на Ebay. Прошли все мыслимые сроки, когда посылка должна была придти, но ее все не было. На запрос Александра продавец-отправитель ответил, что, по его данным, посылка давно получена. «В итоге накануне Нового года я подписываю претензию о том, что посылку не получал, продавец начинает разбирательство со своими службами доставки. И вот сегодня мне приносят извещение и звонят из «Почты России». Я спрашиваю: а как так получилось, что у продавца эта посылка якобы получена. А они как на духу и отвечают: вы знаете, вашу посылку по ошибке провели как полученную», – поделился Александр.

Свердловчанке, которая занимается организацией совместных закупок шоколада, перед Новым годом тоже не повезло. «Наша «Почта России» коробку и попинала, видимо, и в снегу продержала несколько дней, потому как коробка вся мятая, мокрая насквозь, от этого прибавила в весе килограмм. Шоколад весь мятый, в плохом состоянии + пересорт по некоторым позициям. специально сверила с накладной, которая вложена в коробку, что это не я ошиблась при заказе :( Приношу всем извинения и за задержку, и за внешний вид упаковки шоколада. Знала бы что так получится, не стала бы организовывать», – написала девушка.

Тем не менее, находятся и те, кто заступаются за российских почтальонов. «У работников почты нищенская зарплата, зато вывеска длинная и у гендира премия 95 млн», – отмечают пользователи екатеринбургского форума «Обсуждение новостей».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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