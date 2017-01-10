Статью «Википедии» о начальнике УФСБ Александре Вяткине превратили в материал об «оборотне в погонах» (СКРИН) / Основную массу текста составляет информация о коррупции и заказных делах

Публикации за 10.01.17

Персональную статью о начальнике УФСБ по Свердловской области Александре Вяткине в «Википедии» исправили – теперь генерала пытаются представить как «оборотня в погонах».

Как передает корреспондент NDNews.ru, правки в первоначальную версию статьи внес участник сообщества Facenapalm, добавленная информация носит исключительно негативный характер и теперь составляет большую часть статьи. Кроме краткой информации справочного характера как то – периоды службы в разных субъектах Федерации, дата и место рождения – пользователем был добавлен целый раздел «Упоминания в СМИ и интернете», где собрана информация, носящая исключительно негативный характер, хотя и со ссылками на материалы в СМИ, что формально соответствует правилам внесения правок в электронную энциклопедию. Так, в материалах упоминается о том, что именно благодаря Вяткину был снят с должности ГФИ Владимир Шабанов, так как он «не нравился генералу». Появились и данные о том, что Вяткин якобы приобрел квартиру в элитном жилом комплексе со скидкой в 30% за наличные. А также проводится анализ, с чем такая скидка может быть связана. Подчеркивается, что компания, предоставившая скидку, ранее строила жилье для сотрудников УФСБ, которым досталось только 10% квартир.

В статье дается ссылка на прямую линию с президентом Путиным в 2011 году, который заявил о Приморском крае: «Много вопросов связано с криминалом в крае, больше чем в каком-либо другом регионе РФ». Именно в этот период местным УФСБ руководил Александр Вяткин. Кроме того, уже без ссылок на источники появилась масса фактов, не поддающихся проверке, которые сообщают о ряде преступлений, совершенных в Приморском крае, которые так или иначе связываются с именем генерала.

Отметим, что текущая версия статьи о начальнике УФСБ по Свердловской области не является отпатрулированной в отличие от изначальной, написанной преподавателем кафедры журналистики Пермского университета Алексеем Пустоваловым. На данный момент указанные выше аспекты биографии, якобы имеющие отношение к личности начальника УФСБ по Свердловской области, как и сама статья, считаются непроверенными. Вместе с тем очевидно, что участник сообщества, вносивший правки, делал намеренный упор на соответствующий или не соответствующий действительности негативный характер личности чекиста.

По нашим данным, к правкам на «Википедии» могли иметь отношения сторонники экс-главы МУГИСО Алексея Пьянкова, которого обвиняют в получении взятки.

В УФСБ по Свердловской области от комментариев отказались.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 10.01.17

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