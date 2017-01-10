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Екатеринбург

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Публикации за 10.01.17

За год на Среднем Урале поймали почти 14,5 тысяч пьяных водителей

За год на Среднем Урале поймали почти 14,5 тысяч пьяных водителей

На Среднем Урале растет число ДТП, совершенных нетрезвыми водителями, и тяжесть последствий аварий с их участием. К такому неутешительному выводу пришли дорожные инспекторы, проанализировав данные за 12 месяцев.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, всего за 2016 год на дорогах региона было выявлено почти 14,5 тысяч фактов управления транспортными средствами пьяными автомобилистами. Еще 3266 водителей отказались от процедуры прохождения медицинского освидетельствования. «В то же время почти 2,5 тысячи нетрезвых шоферов попались сотрудникам ГИБДД повторно в пьяном состоянии в течение года, за что предусмотрена уже уголовная ответственность. По 60% материалов судами были вынесены решения, чаще – это лишение права управления и обязательные работы», – говорят в ведомстве.

Наряду с этим, отмечают гаишники, в прошлом году нетрезвые водители устроили 324 ДТП, в которых погибли 130 человек и 438 получили травмы. В 2015 году в 393 ДТП, спровоцированных пьяными, погибли 118 человек и еще 558 были травмированы. «При общем снижении числа аварий идет рост тяжести их последствий – отношение количества погибших в ДТП к общему числу пострадавших в ДТП. В 2015 году этот показатель составил 17,5, а в 2016 году он вырос до 22,9», – сообщают в ГИБДД.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 10.01.17

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