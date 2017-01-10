В Каменске-Уральском около 30 жилых домов остались без тепла из-за аварии на сетях

Публикации за 10.01.17

В Каменске-Уральском из-за коммунальной аварии остались без отопления несколько десятков домов. Жители жалуются, что в их квартирах полностью остыли батареи, хотя за окном стоят серьезные морозы.

О коммунальном ЧП в 45-м квартале Каменска-Уральского сообщает местный новостной портал KU66.RU. По информации издания, авария произошла по улице Механизаторов, 1а, поврежден коллектор диаметром 500 мм. Известно, что, по меньшей мере, 30 двухэтажных домов сейчас находятся без тепла.

Жители попавших под отключение домов рассказали, что батареи в квартирах уже полностью остыли. При этом в ЖКО никаких подробностей не дают, грубо сообщая, что на месте работает бригада. В диспетчерской службе также подтверждают, что ведут работы по устранению последствий аварии, но сроки восстановления теплоснабжения в жилых домах коммунальщики не называют.

Стоит отметить, что в Каменске-Уральском сегодня сильные морозы, температура воздуха опускалась до -30 градусов.

Каменск-Уральский, служба информации РИА «Новый День»

Каменск-Уральский. Другие новости 10.01.17

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