Туристы из Екатеринбурга в Новый год летали в Новосибирск и Сочи, Дубай и Прагу

Публикации за 10.01.17

За новогодние праздники аэропорт Кольцово обслужил 127 тысяч пассажиров, что на треть больше, чем за прошлогодние каникулы. Самыми популярными направлениями стали российские города Новосибирск и Сочи. Тройку лидеров в международном терминале составили Дубай, Прага и Нячанг.

Как сообщает пресс-служба Кольцово, самым напряженным днем в работе аэропорта ожидаемо стал предпоследний день года, 30 декабря. Аэропорт обслужил больше 14 тысяч пассажиров. Всего в новогодние праздники пассажирам аэропорта Екатеринбурга были доступны 59 прямых направлений полетов, рейсы по которым выполняли 29 перевозчиков.

Как и в прошлом году, большинство маршрутов, предлагаемых в эти дни, были внутрироссийскими. Путешествие внутри страны выбрали 92,5 тысячи пассажиров, то есть порядка 70% от общего количества. При этом пассажирам были доступны все популярные зарубежные курорты и европейские столицы. «В каникулы из Кольцово можно было отправиться прямыми рейсами на курорты Антальи, Бангкока, Гоа, Дубая, Нячанга, Пхукета, Саньи, а также в Мюнхен, Париж, Прагу, Хельсинки, Стамбул и Рим. Хотя популярность заграничных поездок уступает популярности путешествий по России, количество пассажиров на международных рейсах по сравнению с прошлым годом возросло существенно – в 1,5 раза», – уточнили в Кольцово.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.01.17

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