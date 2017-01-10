NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 10.01.17

Туристы из Екатеринбурга в Новый год летали в Новосибирск и Сочи, Дубай и Прагу

Туристы из Екатеринбурга в Новый год летали в Новосибирск и Сочи, Дубай и Прагу

За новогодние праздники аэропорт Кольцово обслужил 127 тысяч пассажиров, что на треть больше, чем за прошлогодние каникулы. Самыми популярными направлениями стали российские города Новосибирск и Сочи. Тройку лидеров в международном терминале составили Дубай, Прага и Нячанг.

Как сообщает пресс-служба Кольцово, самым напряженным днем в работе аэропорта ожидаемо стал предпоследний день года, 30 декабря. Аэропорт обслужил больше 14 тысяч пассажиров. Всего в новогодние праздники пассажирам аэропорта Екатеринбурга были доступны 59 прямых направлений полетов, рейсы по которым выполняли 29 перевозчиков.

Как и в прошлом году, большинство маршрутов, предлагаемых в эти дни, были внутрироссийскими. Путешествие внутри страны выбрали 92,5 тысячи пассажиров, то есть порядка 70% от общего количества. При этом пассажирам были доступны все популярные зарубежные курорты и европейские столицы. «В каникулы из Кольцово можно было отправиться прямыми рейсами на курорты Антальи, Бангкока, Гоа, Дубая, Нячанга, Пхукета, Саньи, а также в Мюнхен, Париж, Прагу, Хельсинки, Стамбул и Рим. Хотя популярность заграничных поездок уступает популярности путешествий по России, количество пассажиров на международных рейсах по сравнению с прошлым годом возросло существенно – в 1,5 раза», – уточнили в Кольцово.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.01.17

В Каменске-Уральском около 30 жилых домов остались без тепла из-за аварии на сетях. / За год на Среднем Урале поймали почти 14,5 тысяч пьяных водителей. / Статью «Википедии» о начальнике УФСБ Александре Вяткине превратили в материал об «оборотне в погонах» (СКРИН). Основную массу текста составляет информация о коррупции и заказных делах.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter