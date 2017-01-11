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Екатеринбург

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Публикации за 11.01.17

Из центра соцпомощи в Екатеринбурге сбежал подросток (ФОТО)

Из центра соцпомощи в Екатеринбурге сбежал подросток (ФОТО)

В Екатеринбурге разыскивают 11-летнего мальчика, который сбежал из центра соцпомощи. Со вчерашнего дня о подростке ничего не известно, на связь с законными представителями он не выходит.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, пропал Юрченко Иван Александрович 27.11.2006 года рождения. Вчера около полудня он ушел из Центра социальной помощи семье и детям «Отрада» на улице Байкальской, 37а. Местонахождение мальчика неизвестно, с законными представителями он не связывался.

Приметы разыскиваемого: рост 155 см, телосложение среднее, волосы прямые черные короткие. Одежда на момент ухода: куртка черного цвета, черные брюки и черные ботинки, личных вещей при себе не имел.

Всех, у кого есть какая-то информация о беглеце, просят сообщить в Отдел полиции №6 по городу Екатеринбургу по телефонам: (343) 356-42-06 (дежурная часть), (343)252-02-02, 8-922-614-87-46 (служба по делам несовершеннолетних) или «02».

Новый День: Из центра соцпомощи в Екатеринбурге сбежал подросток (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.01.17

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